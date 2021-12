All’Ipercoop di Preglia avviato il progetto ‘BookBox’

È partito nei giorni scorsi presso l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola BookBox, il nuovo servizio di book crossing sostenuto da Nova Coop e coordinato dal Ciss - Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ossola.

BookBox è una biblioteca dinamica per lo scambio gratuito di libri, condotta da ragazzi speciali, con disturbi dello spettro autistico. A loro viene demandata l’attività periodica di raccolta, catalogazione e distribuzione dei libri, sotto la regia degli operatori del Ciss. Si tratta di un’opera che permette ai giovani di fare un passo nella direzione dell’autonomia, stabilendo un contatto con le comunità che ospitano i punti BookBox e con il mondo del lavoro. Inoltre, rappresenta per l’Outdoor Center una risorsa supplementare per avvicinare clienti e frequentatori di passaggio alla lettura e al piacere di sfogliare un libro.

Oltre alla postazione di Crevoladossola, il progetto prevede l’attivazione di altri due corner BookBox presso i punti vendita Coop di Domodossola e Villadossola.

Dichiarazione di Giorgio Vanni, Presidente Ciss Ossola:

“BookBox rappresenta un’altra tappa nel percorso che ci vede protagonisti nella rete di assistenza ed educazione per persone che hanno disturbi dello spettro autistico. Abbiamo già attivato alcuni anni fa il centro diurno Sesamo di Pallanzeno e ora lavoriamo su iniziative che insistono sull’autonomia come questa”.

Monica Pietrobelli, Responsabile di zona delle Politiche sociali:

“Come Nova Coop esprimiamo con questa iniziativa il nostro ruolo sociale di cooperativa e impresa della grande distribuzione e siamo molto soddisfatti di poter collaborare con enti pubblici e privati. Abbiamo già supportato la diffusione del progetto BookBox in diverse realtà piemontesi, con buon successo, a queste adesso si aggiunge l’Ossola con l’attivazione di tre postazioni presso i nostri supermercati e centri commerciali di Crevoladossola, Domodossola e Villadossola”.

Roberto Buffoli, Property Manager Nova Coop:

“Ringraziamo il Ciss per aver creduto in questo progetto e siamo contentissimi di poter dare a BookBox uno spazio all’interno dell’Ossola Outdoor center. Grazie alla disponibilità di uno dei nostri operatori, offriremo anche una maggiorazione di sconto sui libri già in promozione al 50% nel caso che il cliente voglia acquistarli per donarli al servizio di libero scambio”.





Con questa iniziativa si rafforza ulteriormente il posizionamento dell’Ossola Outdoor Center come punto di promozione della cultura del libro nel panorama ossolano. Dopo la recente apertura della libreria Ubik e l’arrivo di BookBox, le occasioni di promozione della lettura continuano attraverso gli incontri organizzati in collaborazione con l’associazione culturale "Giovan Pietro Vanni" e il gruppo informale di autori ossolani "L’Obelisco".

Lunedì 20 dicembre, intorno alle 17.15, sarà Maria Carfora a presentare il suo Le storie di Boscobello. Non una semplice presentazione, ma un vero e proprio spettacolo dedicato ai più piccoli, con Sonia Zanola che accompagnerà alla pianola Chiara Sulis. Ai bambini verrà anche offerta la merenda grazie ai Soci Coop del presidio Ossola e Villadossola.

Dopo la pausa natalizia, gli incontri riprenderanno venerdì 14 gennaio con Oltre le tenebre del crevolese Alessandro Dal Molin, per poi proseguire il 21 gennaio con il professor Claudio Barna ed il suo La terra con Dio.

Il 28 gennaio invece ci sarà la presentazione ufficiale del primo Almanacco 2022 de I viaggiatori Ignoranti, popolare blog. Le presentazioni proseguiranno anche nel mese di febbraio e marzo. Gli eventi sono ad ingresso gratuito, ma con accesso tramite green pass.