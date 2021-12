Fondazione Cariplo compie 30 anni

In questi 30 anni Fondazione Cariplo si è dotata di strumenti e metodi con i quali ha sostenuto, con oltre 3,5 miliardi di euro, le comunità e il territorio nella realizzazione di oltre 35mila progetti, nel campo dell’Arte e Cultura, dell’Ambiente, della Ricerca Scientifica e del Sociale, mettendo a disposizione risorse e competenze.



Conclude la Fondazione nel comunicato rilasciato nel giorno del suo “compleanno”: “Questo lungo e intenso viaggio non l’abbiamo fatto da soli, ma insieme a voi. E oggi vorremmo festeggiare e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la costruzione di opportunità e di comunità in questi 30 anni: volontari, operatori, associazioni, cittadini e chiunque abbia messo a disposizione il proprio talento e la propria energia per elaborare proposte di crescita per le persone e i territori. A partire da oggi vogliamo avviare un altro percorso insieme, per creare uno spazio di riflessione che ci aiuti a guardare al futuro come comunità: 4 grandi momenti di lavoro sulle tematiche cruciali che riguardano il nostro tempo e la nostra società, un’occasione privilegiata di incontro, riflessione e confronto sugli scenari e sulle sfide che insieme dovremo affrontare: terzo settore, imprese, istituzioni locali, esperti, cittadini. Abbiamo pensato di rinviare questi momenti pubblici e collettivi al 2022. È stata una decisione ben ponderata, dettata dal senso di responsabilità che deve orientarci in questo momento, per poterci trovare e ritrovare quando le condizioni della pandemia saranno migliori. Grazie per essere con noi, grazie per aver reso speciale questo compleanno con i vostri ricordi che hanno composto questo prezioso album. La nostra storia è fatta dalle vostre storie!”.