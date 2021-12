Calcio Pro Vigezzo, finisce nel migliore dei modi il 2021

La Pro Vigezzo batte 1-0 il Cireggio e si guadagna il primo posto in solitaria, complice anche il pareggio del Fondotoce a Montecrestese. Manca ancora una giornata per chiudere l’andata ed il 23 gennaio sapremo chi sarà campione d’inverno della terza categoria.

Parte meglio il Cireggio anche se non crea grossi pericoli. Alla prima occasione la Pro passa: Ferraris in ripartenza serve Bergamaschi che conferma il suo stato di grazia ed esplode un bolide che si insacca sotto la traversa.Poco dopo sui piedi di Bonzani il pallone del raddoppio, un suo tiro dalla distanza finisce sulla traversa. Sulla ribattuta Piraglia è il più lesto di tutti ed insacca, ma è tutto inutile perchè l’arbitro annulla per fuorigioco.

Nella ripresa il Cireggio è piû intraprendente, ma non riesce a creare pericoli, anzi si scopre ai contropiedi e sono parecchie le occasioni che la Pro Vigezzo si procura per raddoppiare. Bonzani, Tadina e Ferrari per due volte hanno la possibilità di chiudere, ma mancano di lucidità al momento della conclusione. Si conclude con una vittoria di misura ma che vale molto.