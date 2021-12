Bozza Decreto Festività: al bancone del bar, in piscina e nei musei solo con super green pass

Dal 30 dicembre l’accesso a palestre, piscine, musei e luoghi di cultura, centri benessere, sociali e ricreativi, sale bingo e casinò sarà consentito solo ai possessori di Super Green pass. E quindi solo alla popolazione vaccinata o guarita dal virus. La decisione è contenuta nel documento di bozza del nuovo decreto sulle misure anti Covid per le festività. Chi ha solo esito negativo del tampone (Green pass base) potrà prendere un caffè unicamente ai tavolini all'aperto.

Tamponi a chi entra in Italia, anche a campione

La bozza prevede test ai viaggiatori in ingresso in Italia per rilevare il Covid. "Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della Salute - si legge nella bozza - effettuano, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale".

Sale da ballo, discoteche e locali

Dal 30 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza "l'accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi o feste comunque denominate, aperti al pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario". L'accesso sarà consentito anche a chi abbia fatto due dosi di vaccino o sia guarito dal Covid e presenti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.

Stop a feste e concerti se ci sono assembramenti

Inoltre dall'entrata in vigore e "fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti".

Musei, piscine e palestre

L'accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi ha il Super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti.

Vaccino e tampone per accesso alle Rsa

Per avere accesso come visitatori alle Residenze assistenziali sanitarie, sarà obbligatorio aver fatto la terza dose di vaccino anti Covid o due dosi di vaccino più un tampone antigenico o molecolare.

Scuole

La bozza del decreto prevede anche 9 milioni di euro messi a disposizione per l’attività di screening "dei laboratori militari affinché potenzino la loro capacità diagnostica per il 2022". Un aiuto che il ministero della Difesa assicura dovrà garantire la maggiore sicurezza delle scuole mediante l’attività di tracciamento dei contagi all’interno degli istituti.