Concorso Interbandistico di Bannio: chiuse in anticipo le iscrizioni

Il Premiato Corpo Musicale di Bannio organizza il 4° Concorso Interbandistico che si terrà il prossimo 21 e 22 maggio 2022.

Il Presidente Thomas Altana illustra l’avvenimento: “La musica, lentamente, è ripartita! Molte Bande stanno solo ora riprendendo la propria attività ma siamo altresì convinti che il nostro Concorso, giunto alla quarta edizione, potrà essere un’opportunità per accelerare la ripresa dell’attività musicale. Inoltre noi non potevamo esimerci dal partecipare attivamente ai festeggiamenti per il Quarto Centenario della Milizia Tradizionale di Bannio”.



Il Concorso di Bannio ha oramai raggiunto un elevato grado di appetibilità per cui, anche per questa edizione ha chiuso anzitempo le iscrizioni.



Alla prossima edizione parteciperanno 16 compagini musicali provenienti da Piemonte (6), Lombardia (7) e dal Ticino (3).



Fuori concorso, farà il suo esordio, nella Categoria Libera, la Banda Giovanile Provinciale dell’Anbima Vco.



Ci saranno ben cinque graditi ritorni: Corpo Musicale di Origgio, Banda Musicale di Ghiffa, Banda 'i Giovani' di Santhià, Banda dei Ragazzi di Morazzone e Gli Amici della Musica di Cittiglio.



Queste le 15 Bande suddivise per Categoria:



Terza categoria



Banda Musicale 'I Giovani' – Santhià (Vc)

Corpo Bandistico 'I Fiati' – Grosio (So)

Corpo Musicale Olivonese – Olivone (Ticino)

Corpo Musicale San Marco – Origgio (Va)

Filarmonica Monte Carasso – Sementina (Ticino)

Banda Musicale Ghiffese - Ghiffa (Vb)

Società Filarmonica – Talamona (So)

Amici della Musica – Cittiglio (Va)

Filarmonica Valle Sacra 'Michele Romana' – Castellamonte (To)



Seconda categoria



Banda M.A.M. dei Ragazzi – Morazzone (Va)

Vox Aurae Wind Ensemble – Arese (Mi)

Società Filarmonica 'Il Risveglio' – Dogliani (Cn)

Filarmonica Valmaggese – Vallemaggia (Ticino)



Prima categoria



Corpo Musicale Comunale – San Paolo d’Argon (Bg)

Banda della Società Filarmonica – Bussoleno (To)

Ogni Banda partecipante dovrà presentare un brano obbligatorio e uno libero.

Quelli obbligatori saranno:

Prima categoria – di Franco Cesarini – Images of a City

Seconda categoria - di Jacob De Haan - Ross Roy

Terza categoria - di James Swearingen – Invicta



La Giuria sarà composta dai maestri: Franco Cesarini (Presidente) – Armando Saldarini e Marco Somadossi.