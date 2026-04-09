 / Cultura

Cultura | 09 aprile 2026, 16:30

Alla Casa della Resistenza il libro su Peppino Impastato

Venerdì 10 aprile incontro con il curatore Pino Manzella, dialogo e riflessione sulla memoria

Alla Casa della Resistenza il libro su Peppino Impastato

Venerdì 10 aprile alle ore 17:30 alla Casa della Resistenza presenteremo il libro Peppino Impastato. La memoria difficile(Guerini e Associati, 2023). Durante l'evento il curatore Pino Manzella dialogherà con Arianna Giannini Tomà. Introduzione a cura di Libera VCO. Evento organizzato con la collaborazione di ANPI - Comitato Provinciale VCO e Libera VCO. Ingresso libero e gratuito.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore