"Il fantastico mondo del cane": in biblioteca un incontro per i più piccoli

Sabato 11 aprile alle 16.00 la biblioteca Contini di Domodossola ospita “Il fantastico mondo del cane”, un incontro con l’educatore cinofilo specializzato in comunicazione e socialità Roberto Lucatello. L’iniziativa, promossa dall’associazione Amarok, si rivolge ai bambini dai 6 ai 10 anni, per accompagnarli alla scoperta di tutti i segreti del cane e del suo rapporto con l’uomo.

I partecipanti impareranno infatti a conoscere il cane, a capire come comunica come possono incontrarlo e accarezzarlo, come prendercene cura e quali sono le regole da rispettare per stare insieme con lui, capendo i suoi bisogni e desideri. Si parlerà inoltre delle sue attività preferite, del gioco e di tante curiosità.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0324 242232.