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Cultura | 09 aprile 2026, 10:15

La compagniadellozio torna a Varzo: Ascanio Celestini racconta i "Poveri cristi"

Il 12 aprile al teatro Alveare uno spettacolo che rende protagoniste le vite dimenticate della periferia romana

L'attore Ascanio Celestini

L'attore Ascanio Celestini

La Compagniadellozio torna al teatro Alveare di Varzo per l'ultimo appuntamento della rassegna “Teatro nei Borghi”, che porta spettacoli e cultura in numerosi comuni ossolani. Domenica 12 aprile alle 21.00 il teatro varzese ospita “Poveri cristi”, spettacolo scritto e interpretato da Ascanio Celestini con musiche di Gianluca Casadei. Si tratta del recupero della data del 6 marzo, che era stata rinviata.

In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di “poveri cristi”. C'è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola. C'è la Vecchia che insegna alla Prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro: i libri nelle biblioteche sono gratis e i musei un giorno al mese aprono anche a chi non può pagare. C'è Joseph che è partito dal suo paese, ma prima di arrivare in Italia è stato seppellitore,  emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone. E poi c'è il razzista, la Donna Impicciata, lo Zingaro di otto anni che fuma, Domenica, il Preposto della cooperativa e persino San Francesco...Ma quando lo spettacolo va in scena non ci sono tutti: ad ogni replica i protagonisti scelgono un paio di storie, una manciata di personaggi. Come in un concerto dove il musicista sceglie quali brani diversi suonare, fa una scaletta.

l.b.

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