La stagione del teatro La Fabbrica si chiude con Flavio Insinna e Giulia Fiume

Si conclude mercoledì 8 aprile alle 21.00 la stagione comunale del teatro La Fabbrica di Villadossola. In scena “Gente di facili costumi”, uno spettacolo di Nino Manfredi che vede protagonisti Flavio Insinna e Giulia Fiume, diretti dal regista Luca Manfredi.

In una società come la nostra che valore hanno ancora l’onestà, la dignità, il rispetto dei più profondi valori umani? Nino Manfredi cerca di rispondere a questo interrogativo. Anna, nome d’arte Principessa, è una prostituta disordinata e rumorosa che sogna di diventare una giostraia. Ugo, l’inquilino del piano di sotto, è un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e per il cinema, ma che vuole fare film d’arte. Una notte, Ugo sale al piano di sopra per lamentarsi del rumore della vicina e i destini dei due si incrociano. Dall’incontro nasce un turbine di disastri, malintesi, ilarità e malinconie pienamente in linea con l’immagine che il loro autore ha lasciato nel ricordo di ognuno di noi.