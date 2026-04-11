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Cultura | 11 aprile 2026, 15:24

Taglio del nastro per la mostra "La natura e gli animali” FOTO

L'iniziativa rientra nel programma della festa del Gruppo Alpini di Domodossola

È stata inaugura ieri nella sala della Motta, in piazza Fontana a Domodossola, la mostra collettiva “La natura e gli animali” organizzata dal Gruppo Alpini di Domodossola, visitabile fino a domani. Sono esposte una settantina di opere ad olio e acquerello di 25 artisti locali. Gli orari di visita sono dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. La mostra rientra nel programma della festa del Gruppo Alpini di Domodossola che prevede domani alle 9.30 la messa nella chiesa del Badulerio, cui seguirà alle 11.00 in piazza Fontana la premiazione delle migliori opere in mostra e il pranzo alla Prateria.

Mary Borri

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