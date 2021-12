Verso il picco del caldo. L’inverno potrebbe tornare dal 5 gennaio

Luca Sergio di MeteoLive Vco traccia il quadro di questa anomala situazione climatica: Circa 30/35 cm è la massima quantità di neve caduta sulle Alpi Pennine e Lepontine per l’effetto di una perturbazione in scorrimento sul promontorio di alta pressione.

A sud delle Alpi, favonio, e grazie anche all’aria calda in risalita dal nord Africa le temperature sono volate subito oltre i 15°C nella bassa Ossola a Candoglia e Ornavasso. A circa 2000 m del ghiacciaio Belvedere +7.5°C



Le temperature nei prossimi giorni

Avanza decisa l’alta pressione, con sé aumentano le temperature e migliora il tempo.

Il 1° gennaio 2022 avremo il picco dell’ondata di caldo, le temperature medie del Verbano Cusio Ossola, saranno di +12/+13°C oltre la media di riferimento (1981-2010).

Al piano le temperature aumenteranno sia nelle minime che nelle massime che potranno raggiungere i 16/18°C.



Freddo dal 6 gennaio?

Dal 2 di gennaio le temperature inizieranno a diminuire per portarsi sui valori medi, perdendo quindi 13°C, per il 5-6 gennaio, quando, secondo i modelli meteo, potrebbe iniziare una fase più invernale.