Covid, a Domodossola si contano quasi 600 contagi

Omicron corre anche nel Verbano-Cusio-Ossola e i Comuni della nostra provincia hanno velocemente cambiato colore sulla mappa della regione che quotidianamente, da ormai quasi 2 anni, registra i contagi da covid in Piemonte.

Dall'ultimo rilevamento dell'Unità di Crisi regionale dei 74 comuni del Vco restano colorati di verde , a zero contagi, solo Gurro e Intragna. In rosso scuro, quindi oltre i 300 contagi, i più popolosi capoluoghi della provincia: Verbania ha raggiunto gli 861 casi, Domodossola 595, Omegna i 314. Più di 100 positività sono segnalate a Cannobio (165), Stresa (126), Baveno (133), Gravellona Toce (267), Ornavasso (125), Villadossola (194) e Crevoladossola (159).

In Ossola la Vigezzo è la valle che registra più contagi. A parte Villette (6) i paesi vigezzini registrano tutti oltre 20 casi, 72 a Malesco, 68 a Druogno e 55 a Santa Maria Maggiore. In valle Antigorio-Formazza sono 106 i positivi accertati, il Comune con più casi è Crodo (47). In val Divedro sono 76 i contagi. Minore l'incidenza del virus nelle altre valli dell'Ossola (6 i positivi a Bognanco).

A Valstrona si contano 25 positivi e contagi contenuti negli altri paesi della valle, così come in val Cannobina.