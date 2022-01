Ferroni: "Il progetto di Terna nel nostro comune riguarda un solo pilone"

Il Comune di Crevoladossola, attraverso un'informativa del primo cittadino Giorgio Ferroni, fa chiarezza sul progetto di razionalizzazione di TERNA sugli elettrodotti in valle Antigorio Formazza.

"Con riferimento alle notizie di agenzia sulla vicenda del progetto di razionalizzazione di TERNA sugli elettrodotti in valle Antigorio Formazza, si specifica che l'unico intervento sul territorio di Crevoladossola riguarda un solo pilone nella zona del Lago Tana. Proprio per il limitato impatto sul territorio crevolese, nella riunione di definizione del tracciato (così come risulta dai verbali dell'estate 2019) la nostra amministrazione non è stata coinvolta".

"Per quanto riguarda il passaggio sulla valle di Cravariola si precisa che il progetto è stato trasmesso al comune di Crevoladossola solo in quanto proprietario di un alpeggio, alpeggio che è una località amministrativamente nel comune di Montecrestese, l'unica questione che riguarda l’amministrazione crevolese in tale contesto è quella inerente la presenza di uso civico, uso civico che tra l'altro è tuttora in fase di accertamento con un incarico esterno. Gli aspetti urbanistici e paesaggistici sono invece completamente in carico al comune territorialmente competente ossia Montecrestese" cncludono dall'amministrazione comunale di Crevoladossola.