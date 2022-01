Le previsioni meteo per il fine settimana

Continua l'azione dell'alta pressione sulla nostra regione, garantendo giornate stabili e soleggiate, ma con temperature rigide al mattino. “Domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - una debole onda di bassa pressione atlantica determinerà un indebolimento dell'alta pressione transitando sulle Alpi e dirigendosi verso le regioni centrali italiane nella giornata di lunedì. Ciò determinerà un'intensificazione dei venti in quota e nelle valli alpine per condizioni locali di foehn a partire dal pomeriggio di domenica”.

SABATO 15 GENNAIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo fino a 2500-2600 m. Venti: deboli dai quadranti meridionali in montagna e calmi o deboli variabili in pianura.

DOMENICA 16 GENNAIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno. Atteso un aumento della copertura nuvolosa nei bassi strati atmosferici sulle zone meridionali confinanti con l'Appennino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo, soprattutto alla sera, fino ai 2000-2100 m. Venti: moderati in montagna, da ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, calmi o deboli occidentali altrove. Intensificazione della ventilazione nella seconda parte della giornata con condizioni locali di foehn in particolare in Val d'Ossola.