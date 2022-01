Spaccio di droga in Ticino: estradato dalla Serbia un 44enne

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno reso noto che, nell'ambito di un'inchiesta antidroga, un 44enne cittadino albanese residente in Albania si trova in detenzione in Ticino dall'11 gennaio scorso. L'uomo, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale della Magistratura ticinese, era stato fermato in ottobre dalle autorità della Serbia per poi essere estradato in Svizzera. Il 44enne è sospettato di aver preso parte negli ultimi anni a un'importante attività di spaccio di eroina e cocaina sul territorio ticinese.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di riciclaggio. L'inchiesta - che si inserisce nel contesto di una serie di accertamenti che nel febbraio 2021 aveva già visto finire in detenzione una 56enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese - è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.