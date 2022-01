Covid, da oggi Green pass anche per il parrucchiere e l'estetista

Scatta oggi l'obbligo di Green pass per accedere ai 'servizi alla persona'. Per entrare da parrucchiere, barbieri ed estetiste da oggi fino al 31 marzo 2022 sarà obbligatorio esibire il certificato verde. La misura vale anche per i colloqui con i detenuti in carcere.

Dal primo febbraio lo stesso obbligo scatta per i pubblici uffici, dalle Poste (tranne che per ritirare le pensioni ndr) alle banche e le attività commerciali.

L'elenco completo è in via di definizione nel nuovo Dpcm che dovrebbe uscire nelle prossime ore.