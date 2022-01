L’ex casa di riposo continuerà ad ospitare i richiedenti asilo

Il Comune di Craveggia ha rinnovato per tutto il 2022 l’accordo con il Ciss Ossola per la locazione dello stabile che in passato era utilizzato come casa di riposo di valle. Dal 2014 l’edificio è stato riconvertito ed accoglie i migranti. La convenzione prevede per l’utilizzo della struttura da parte del Ciss, la corresponsione al Comune di un canone mensile di 1.500 euro.

"La nostra disponibilità – spiega il sindaco Paolo Giovanola - è stata confermata anche quest’anno anche per evitare un più rapido deterioramento dell’edificio, considerato che un fabbricato chiuso si deteriora più velocemente di uno abitato; ciò in quanto l’assenza di persone non consente di far fronte tempestivamente ai piccoli guasti che possono insorgere (piccole perdite di acqua, ecc.) amplificando i potenziali danni all’edificio”.

Attualmente sono 32 i migranti ospitati a Craveggia, quasi tutti lavorano presso Comuni della valle o ditte private.