Nessun segnale dalla Regione per la sistemazione del Villaggio operaio

La Regione ha diramato in queste ultime settimane alcuni comunicati stampa inerenti le case popolari, rimarcando anche un investimento di 85 milioni che permetterà di riqualificare molti alloggi in Piemonte. Soldi del fondo complementare del Pnrr che permetteranno in 4 anni di recuperare 1.914 alloggi in tutto il Piemonte.

Tre gli interventi previsti nel VCO, in 49 alloggi (2,2 milioni di euro). Ma non c’è traccia di lavori di riqualificazione del Villaggio operaio di Villadossola. Qui, nel maggio 2021, era stao in visita l’assessore regionale alle politiche della famiglia e della casa, Chiara Caucino, accompagnata dal capogruppo leghista in Regione, Alberto Preioni, e dal presidente di Atc Nord Piemonte, Marco Marchioni.

Da anni, quindi non si tratta solo della giunta Cirio ma anche di quelle passate di diverso colore, Villadossola chiede attenzione per questo gioiello urbanistico invidiato da tutti ma poco curato. Sono venuti in visita assessori e presidenti di Atc, ma nessun risultato. L'amministrazione Toscani dice di lavorare per arrivare ad una soluzione per le case popolari.

Noi dopo l’uscita dei comunicati sugli investimenti abbiamo scritto all’ufficio stampa della Regione per avere chiarimenti sugli investimenti al Villaggio operaio. Silenzio totale: non abbiamo ricevuto risposta alle nostre domande.