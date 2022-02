Il soccorso alpino si esercita sulle nevi del Monte Moro

Esercitazione invernale del soccorso alpino della stazione Villadossola Antrona. I volontari sono stati impegnati nella giornata di domenica al Monte Moro, in Anzasca, per ‘testare’ la loro preparazione e restare operativi in caso di necessità.



"Ringraziamo la società degli impianti per tutto quello che stanno facendo per il soccorso anche con le esercitazioni con le unità cinofile. Avere la disponibilità degli impianti ci permette di salire in quota dove c'è un discreto innevamento" dicono alla stazione Cnsa di Villadossola.