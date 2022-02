Domo ha celebrato il giorno del ricordo per le vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani FOTO E VIDEO

Commemorazione questa mattinala per le vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani.

Per la prima volta la cerimonia si è tenuta in largo Vittime delle Foibe Istriane, nel parcheggio di via Borgnis dove ha trovato definitiva dimora il monumento che prima era situato al movicentro davanti alla stazione ferroviaria.

Dopo la deposizione della corona e i saluti istituzionali da parte del sindaco Lucio Pizzi, l'orazione ufficiale affidata quest'anno al professor Marcello Landi, docente del Liceo Giorgio Spezia.