Piffero (Cgil) dopo l'incontro sui dipendenti dell'ex Mercatone Uno: "Cauto ottimismo"

C'è del cauto ottimismo dopo l'incontro odierno tra Filcams CGIL e i vertici di Fashion market Roma. L'azienda che riaprirà l'ex Mercatone Uno di Crevoladossola ha incontrato oggi a Borgomanero il sindacato.

Michele Piffero, della segreteria Filcams CGIL dichiara che “Siamo è in attesa dell'assegnazione ufficiale dal Mise all'azienda, dovrebbe trattarsi di una questione meramente burocratica” notizia che trapela anche da fonti dell'amministrazione straordinaria.

Fashion market vorrebbe aprire alla fine di aprile e oggi ha discusso con Michele Piffero e Barbara Ciccanti, lavoratrice ex Mercatone uno e rappresentante sindacale interna, del futuro degli ex dipendenti di Mercatone Uno. “Inizialmente saranno assunti con un contratto part time, ma abbiamo già attivato un confronto volto a strutturare un maggior utilizzo del contratto a tempo pieno, così da garantire una retribuzione ed una stabilità maggiore alle lavoratrici ed ai lavoratori” continua Piffero. Sono una ventina gli ex dipendenti.

“L'accordo prevede l'assunzione con la retribuzione di Mercatone Uno, quindi con gli scatti di anzianità e con i super minimi che portano i valori delle buste paga ad un livello più alto del contratto nazionale sin da subito” conclude Piffero, che da ormai 10 anni segue passo dopo passo le sorti di questi lavoratori e delle loro famiglie. Ora finalmente si apre uno spiraglio concreto per il loro futuro lavorativo.