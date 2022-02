Juventus Domo a Sizzano per conquistare punti salvezza

Dove eravamo rimasti? Eravamo all’ultima di andata in Promozione e da questa giornata si riparte domenica 13 febbraio.

Delle ossolane gioca in casa solo il Piedimulera. In trasferta Juventus Domo e Vogogna.

I ragazzi di Bonan affrontano l’Arona, brutta gatta da pelare. Gli ospiti sono terzi in classifica, con 6 punti in più del Piedimulera, reduce per altro dal ko inatteso contro la Chiavazzese, nel recupero di sabato scorso. L’Arona ha in Cosentino, Valsesia e Lika i suoi attaccanti più pericolosi: 5 gol a testa. Ma i gialloblu vantano un Moreno Ceschi da invidiare: 10 reti realizzate: una garanzia per sperare nei tre punti.

Delicata assai la trasferta della Juventus Domo. Gioca a Sizzano, dove affronta una ‘rivale’ per la lotta per restare fuori dalla zona play out. La sconfitta di Novara (casa Sparta) mette in condizioni la squadra di Graziano Pratini di non dover commettere passi falsi sul terreno novarese. Non è bello vedere i granata nella parte bassa della classificae per questo i granata devono tenersi fuori dalla zona calda per riconquistare, con il passare delle giornate, quella personalità di squadra che compete ad una società come quella ossolana.

Il Vogogna vedrà il Briga in casa sua. Non è certo una trasferta facile, visto come sta andando la squadra novarese quest’anno. I biancoverdi si sono risollevati bene se pensiamo che a lungo sono stati in fondo alla classifica a zero punti. Enrico Castelnuovo ha ridato tono alla squadra che ha recuperato punti e ora cerca a tutti costi di guadagnarsi la zona play out.

La classifica: Cossato 30; Briga 29; Arona, Omegna 26; Bianzè 25; Dormelletto, Sparta 23; Bellinzago 22; Piedimulera 20; Vigliano 19; Juventus Domo 16; Chiavazzese 134; Valduggia 12; Santhià 11; Sizzano 10; Vogogna 9