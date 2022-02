Fashion brand: quali sono stati i marchi di moda più popolari del 2021?

Il 2021 è stano un anno pieno di sfide per il mondo della moda. I principali fashion brand del settore si sono adeguati alla situazione mostrando notevoli capacità di resilienza. Le sfilate sono state riaperte al pubblico e le collezioni sono tornate le protagoniste indiscusse delle passerelle. Le creazioni degli stilisti hanno riacceso la fantasia delle persone duramente provate dalla crisi sanitaria causata dalla pandemia. Le maison hanno mostrato notevoli capacità di adattamento perché sono state in grado di reinventarsi con un nuovo storytelling. I nuovi modelli comunicativi intrapresi per preservare i rapporti con i consumatori hanno tutelato gli interessi economici degli atelier di moda. La principale novità riguarda lo shopping online che ha conferito una maggiore visibilità anche i marchi indipendenti e più piccoli. Per comprendere quali tendenze hanno segnato il 2021 e quali sono stati i fashion brand più richiesti dal pubblico scopriamo cosa cela il report creato da Stileo.

Quali sono stati i principali fashion brand del 2021 in Italia?

Il web e i social media hanno conferito una fantastica opportunità ai piccoli produttori oscurati dai mezzi delle grandi multinazionali. Molte tendenze sono emerse, invece, con i contenuti promossi dai profili gestiti da influencer. La condivisione digitale rappresenta un potente strumento per le strategie di marketing perché raggiunge il target in qualsiasi momento della giornata. La tecnologia consente anche un costante monitoraggio dei comportamenti dei consumatori. Per questo si possono individuare, con estrema precisione, tutti i nuovi trend del 2021. I marchi che hanno registrato i profitti più elevati sono stati, infatti, anche quelli più cercati online. Questo dato fotografa alla perfezione la situazione attuale e rappresenta, pertanto, il sistema migliore per comprendere quali sono le inclinazioni degli utenti. La classifica dei top brands che hanno riscosso più successo in Italia nel 2021 vede al primo posto il marchio nordamericano Guess, seguito da Liu Jo e Saucony. Il report è stato stilato da Stileo prendendo in considerazione i seguenti parametri:

Percentuale di visualizzazioni

Quantità delle transizioni effettuate

Disponibilità dei prodotti

Numero dei negozi che espongono i capi

L’analisi è stata redatta per tutti gli utenti che desiderano restare sempre aggiornati sul mondo della moda. La graduatoria fornisce numerose informazioni e restituisce un’istantanea sull’andamento del mercato. Per visualizzare i risultati della ricerca e scoprire quali novità hanno contraddistinto l’ultimo anno cliccate qui. Un dato molto interessante riguarda la presenza in classifica dei marchi italiani. Il 58% dei top brands è rappresentato infatti da atelier che producono i loro capi in Italia. Un segnale confortante per il Made in Italy che rappresenta una voce molto importante dell’economia nazionale.

Dove trovare i fashion brand più popolari online?

Il report evidenzia un elemento fondamentale: nel 2021 lo shopping online ha salvaguardato gli interessi economici delle case di moda. Le ricerche online sono aumentate a dismisura e i siti aggregatori sono diventati i nuovi protagonisti di questo fenomeno. In questo contesto si inserisce Stileo che fornisce ai suoi utenti una vetrina digitale che semplifica la scelta dei capi d’abbigliamento dei principali marchi italiani e internazionali. Questa piattaforma propone dei prodotti senza venderli. Gli utenti, infatti, vengono reindirizzati al sito ufficiale del negozio per portare a termine la transizione.