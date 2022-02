Dopo due anni di attesa riparte il campionato di Baskin

Dopo due anni di attesa riparte finalmente anche il Campionato Nazionale di Baskin, il basket inclusivo, che coinvolge ben 86 squadre delle quali 13 nella nostra Sezione Territoriale.

La prima fase sarà divisa in tre gironi e dopo Pasqua si svilupperà in una seconda fase per designare dapprima le quattro finaliste regionali la cui vincente avrà l’accesso diretto alle finali nazionali previste a fine giugno in veneto, ad Isola Vicentina.

Azzurra Basket VCO scenderà in campo domenica prossima al Palazzetto di Bagnella contro il Baskin Ciuff Liceo Galilei di Gozzano, poi andrà in trasferta a Castelletto Ticino contro Basking Team.

“Nella terza giornata -spiegano da Azzurra Basket Vco- abbiamo deciso di proporre la nostra partita casalinga sul campo di Domodossola, grazie alla collaborazione della Cestistica Ossolana e prima di una loro partita di serie D. Alla palestra del Liceo Spezia andranno in campo sabato 26 marzo alle ore 15:00 le squadre di Azzurra Basket Vco e Baskin Ciuff Briga Novarese. L’ultima partita della prima fase sarà poi a Novara, nel mese di aprile, contro la Polisportiva San Giacomo. Appuntamento quindi per domenica 27 febbraio alle ore 16:00 sul campo di Bagnella per sostenere i nostri ragazzi e contribuire alla diffusione di questo magico sport, dove nessuno resta escluso”.