La Pro Vigezzo rallenta a Gargallo

Frena la Pro. Un pareggio per 1-1 che rallenta la corsa in testa dei vigezzini e permette al Fondotoce di appaiarli in classifica.

A Gargallo nel primo tempo non succede praticamente niente. Per vedere un po’ di movimento si deve attendere la ripresa. La Pro Vigezzo non è lucida e crea confusione nelle azioni di attacco. I padroni di casa ne approfittano e passano.

La reazione dei vigezzini è aggressiva ed il pari arriva presto. Tadina viene steso in area e Bergamaschi sfrutta il penalty per riportare la partita in parità.

L'incontro diventa frizzante con molti spazi e diversi ribaltamenti. E’ il Gargallo il più pericoloso cogliendo la traversa, ma sulla conseguente ripartenza la Pro sfiora di un soffio il gol con il duo Caramello-Locatelli. Il pallone, calciato dentro l’area di sinistro, finisce fuori di pochissimo.

Finisce così, con un punto per uno.

Domenica prossima il big match con il Fondotoce. Appuntamento al Curotti di Domodossola alle ore 18.