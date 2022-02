Dalla Fondazione Ruminelli 300mila euro al Comune per musei, mostre e Domosofia

Da qualche anno l'amministrazione comunale domese ha trovato un grande appoggio per lo sviluppo culturale della città nella Fondazione Paola Angela Ruminelli. Ora la collaborazione ha assunto un carattere più formale. Questa mattina nell'ex Cappella Mellerio a Domodossola è stato presentato un vero e proprio accordo di partenariato tra il Comune di Domodossola e la Fondazione Paola Angela Ruminelli, per eventi culturali che si terranno in città e che permetteranno al comune l'apertura annuale dei musei civici.

Ad illustrare il progetto, che avrà durata di cinque anni, sono stati il sindaco Lucio Pizzi, l'assessore alla cultura Daniele Folino, il presidente della Fondazione "Paola Angela Ruminelli" Antonio Pagani, il segretario della Fondazione "Paola Angela Ruminelli " Maurizio Rogora e il conservatore dei musei civici domesi, Federico Troletti.

“Dopo due anni di pandemia – ha detto il sindaco Lucio Pizzi – finalmente ripartiamo con grande entusiasmo, con grande voglia di riempire il nostro borgo di cultura. L'accordo si fonda soprattutto sullo spirito di comunità che è molto forte in città e che racconta la storia di una terra legata alle sue tradizioni”.

“Sono impegni -ha aggiunto l'assessore alla Cultura Daniele Folino - che garantiscono l'apertura annuale dei musei da giovedì alla domenica e che garantiscono grandi eventi. Il 2022 sarà fantastico”.

“L' apertura ordinaria dei musei- ha sottolineato il curatore dei musei Federico Troletti – è un valore aggiunto, una delle prerogative essenziali di un'istituzione museale”.

La Convenzione è fondata su tre punti: apertura dei musei, una grande mostra annuale e Domosofia. La somma complessiva stanziata dalla Fondazione Ruminelli fino al 2026 si aggira sui 300.000 mila euro, 30.000 euro annui andranno per consentire l'apertura dei musei civici da giovedì a domenica tutti i mesi dell'anno, 20.000 euro annui per l'organizzazione di una grande mostra e 10.000 euro come contributo per la manifestazione Domosofia.

“La Convenzione che abbiamo firmato con il Comune – ha detto il presidente della Fondazione Ruminelli, Antonio Pagani- con qualsiasi amministrazione che lo regga, è un atto di fede e di speranza con l'intento di dare a Domodossola una precisa connotazione culturale, turistica, economica, progettuale. Stanziamo per il Comune con questa convenzione la metà del bilancio annuale della Ruminelli, è uno sforzo voluto e condiviso da tutto il consiglio” . Lo sforzo della Fondazione Ruminelli è volto a dare ancora maggior rilancio al Borgo della Cultura che parte da Palazzo San Francesco e Palazzo Silva che giunge alle mura della Collegiata sino al Collegio e che arrivi alla via Sacra e da lì al sito Unesco del Calvario per dare a Domodossola un'immagine migliore”. “Credo che oggi-ha detto Pagani – sia stata scritta una pagina di storia e un esempio che vorrei potesse essere seguito da quei cittadini che amano il luogo natio. Il pubblico e il privato si danno una mano per un avvenire migliore. Domesi, seguite l'esempio di Paola Ruminelli che domese non era, ma avrebbe voluto esserlo”.

La Fondazione Paola Angela Ruminelli ha omaggiato infine il Comune di Domodossola con cento copie del volume edito da Grossi e dedicato alla storia di Palazzo Silva.

Il sindaco Pizzi ha inoltre annunciato che questa settimana sarà svelato il tema che caratterizzerà la nuova edizione di "Domosofia", mentre l'assessore Folino ha anticipato che vi sarà un partenariato con il Museo Bagatti Valsecchi di Milano del quale è attualmente il nuovo conservatore l'ex conservatore dei musei domesi Antonio D'Amico.