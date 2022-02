Domodossola, l'Ada ha rinnovato il consiglio direttivo

Si è svolta nella giornata del 21 febbraio 2022, nella Sede Sociale di Via Facini 6, l’Assemblea annuale dell’Ada Con di Domodossola Aps, Associazione di Promozione Sociale, dal 2021 inscritta nel Registro Unico Nazionale – Enti del Terzo Settore.

Nel Corso dell’Assemblea i Soci all’unanimità hanno eletto il nuovo Consiglio Direttivo: sono stati confermati i Consiglieri Franco Gattuso e Ernesto Sberna. Nuove elette Milena Marinelli, Livia Barbieri e Gabriella Tacca.

È seguita la riunione d’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo in cui sono state attribuite le seguenti cariche istituzionali:

Presidente Franco Gattuso, vice presidente Livia Barbieri; tesoriere Ernesto Sberna; segretaria Gabriella Tacca; consigliere privacy Milena Marinelli

“Il Paese si sta rimettendo lentamente in moto -ha dichiarato Franco Gattuso-, noi siamo pronti a spingere sull’acceleratore per archiviare questo delicato periodo e guardare con fiducia al futuro. Abbiamo la speranza di poter continuare ad essere un esempio associativo di forza e coraggio per il territorio, grazie alle competenze e all’impegno del nuovo consiglio e dei numerosi Collaboratori volontari riusciremo a raggiungere importanti risultati”.