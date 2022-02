Le previsioni meteo per il fine settimana

Un promontorio di alta pressione si rinforza sull'Europa occidentale garantendo sul Piemonte condizioni di tempo stabile e soleggiato per i prossimi giorni. "La presenza di un intenso gradiente barico a ridosso dell'arco alpino determina rinforzi di vento nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali e sulle pianure orientali e forte tramontana sull'Appennino fino alla mattinata - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -. Un progressivo calo delle temperature è atteso per oggi, più deciso nella giornata di domenica".

SABATO 26 FEBBRAIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per locali addensamenti sulle Alpi settentrionali al mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve aumento sui 1300-1400 m Venti: da nord-nordest a tutte le quote, moderati o forti su Alpi e Appennino e deboli altrove, con rinforzi per condizioni di foehn nelle vallate alpine settentrionali e sulle pianure orientali al mattino. Rotazione della ventilazione da est nei bassi strati in serata, con rinforzi su Novarese e Vercellese.

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore aumento fino a 1800 m a ovest e 1500 m a est. Venti: moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sulle Alpi e deboli prevalentemente orientali altrove.