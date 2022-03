La Juve Domo batte l'Omegna 1 a 0 FOTO

La Juve Domo di mister Pratini ritrova i 3 punti e lo fa in una gara difficile contro l'Omegna. Una vittoria di misura arrivata grazie al gol di Fradelizio che alla mezzora circa del primo tempo trova la rete con un tiro di controbalzo. La vittoria nel derby per i granata arriva in un momento cruciale della stagione. Domenica prossima si gioca un altro importante derby, contro il Piedimulera, che oggi ha espugnato il campo del Bianzè per 1 a 0.

Sconfitta casalinga per 1 a 2 contro il Città di Cossato per il Vogogna di mister Castelnuovo.