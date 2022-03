Pratini (Juventus Domo): ''Ci voleva questa vittoria. L'abbiamo meritata''

Mancava da un po’ la vittoria per la Juventus Domo. E’ arrivata contro l’Omegna, squadra tutt’altro che facile da abbordare. Invece la reazione c’è stata. I granata hanno piegato i rossoneri per 1 a 0, tornando alla vittoria dopo un bel po’ di tempo. Infatti mancava da Juventus Domo-Vigliano, pure questa finita 1 -0. Poi, di seguito le sconfitte di Sparta Novara, Briga, Sizzano, Cossato. Un periodo difficile, dal quale la squadra è uscita ieri al Curotti. Un risultato che dà fiato e sistema la classifica.

La singolarità di quest'anno sta nel fatto che gran parte delle vittorie granata si siano concretizzate con l’1 a 0: Omegna, Vigliano, Dormelletto, Bianzè.

Il ko dei cusiani lo ha sancito un bel gol di Fradelizio, una rete che ora fa respirare un po’ di sollievo a Graziano Pratini.

Ci voleva questa vittoria mister Pratini......

‘’Ci voleva - dice il tecnico - ma sono soddisfatto anche per l’ottima partita giocata. Abbiamo dato una bella risposta, ma soprattutto abbiamo dimostrato che quando abbiamo tutti gli effettivi è tutta un’altra cosa. E’ stata una partita non facile, contro una squadra che ha alti valori, ma nel primo tempo abbiamo meritato il vantaggio. Poi nel secondo ci siamo un po’ abbassati anche per un po’ di timore. Ma è stata una vittoria meritata’’.