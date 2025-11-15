 / Calcio

Calcio | 15 novembre 2025, 14:10

Dopo la prima vittoria in campionato, sul cammino del Vogogna il lanciato Feriolo

In Prima Categoria la Varzese in trasferta in Valsesia, mentre il Villa gioca a Carpignano

Appena gustata la prima vittoria in campionato il Vogogna torna alle prese con una delle big del girone. Al ‘’Bonomini’’ arriva uno sfacciato Feriolo che non guarda in faccia a nessuno come dimostrato giorni da sul povero Romagnano.

Vogogna-Feriolo attrae dunque l’attenzione nell’11 giornata di Prima Categoria; 17 punti separano le due  formazioni: 23 il Feriolo, 6 il Vogogna. Al campo dire se il Vogogna ha ritrovato la strada del gol o se il Feriolo non ha rivali.  Mentre in una intervista mister Pissardo mette in guardia la sua squadra, ricordando che le rivali possono essere Momo, Virtus Villa, Bagnella, Varzese e Cannobiese.

E’ anche Omegna-Cannobio la partita che attira attenzione. I rossoneri (16) arrivano dal pari al 94’ in quel di Villadossola, dopo una partita poco attraente; la Cannobiese (14) da un inaspettato ko interno opera della Quaronese.

La Virtus Villa (16 punti) va a casa di un Carpignano (5) che fatica a far punti. Gli ossolani hanno perso tre punti che parevano già in tasca domenica scorsa contro l’Omegna. Il Carpignano non ha ancora vinto una partita, accumulando solo 5 pareggi.

Dopo la sconfitta di Varzo, il Bagnella (17) riceve il Cameri (10), scivolato in zona play out. La squadra di Sottini non ha che un risultato in schedina: la vittoria.

La Varzese (21) viaggia verso la Valsesia. Giocherà a Quarona (15), formazione reduce dal successo a Cannobio. La truppa di Chiaravallotti però è in salute e la vetta è lì a due punti. I valsesiani hanno raccolto 12 punti fuori casa e solo 3 in casa.

Una delle capoliste, il Momo (23) aspetta il Dormelletto Comignago. La corsa del Feriolo impone al Momo di non rallentare e il Dormelletto ha fatto solo un terzo dei punti che ha, fuori casa.

Trasferta per l’Agrano che gioca a Romagnano. E’ già partita delicata viste le due posizioni di classifica. Novaresi fermi a 10 punti, cusiani ultimi con 4.

Sete di punti anche per l’Esio Verbania (8) che ospiterà il Sizzano (11). Un incontro difficile da pronosticare.

Renato Balducci

