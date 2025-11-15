Dopo la prima vittoria in campionato, sul cammino del Vogogna il lanciato Feriolo

Appena gustata la prima vittoria in campionato il Vogogna torna alle prese con una delle big del girone. Al ‘’Bonomini’’ arriva uno sfacciato Feriolo che non guarda in faccia a nessuno come dimostrato giorni da sul povero Romagnano.

Vogogna-Feriolo attrae dunque l’attenzione nell’11 giornata di Prima Categoria; 17 punti separano le due formazioni: 23 il Feriolo, 6 il Vogogna. Al campo dire se il Vogogna ha ritrovato la strada del gol o se il Feriolo non ha rivali. Mentre in una intervista mister Pissardo mette in guardia la sua squadra, ricordando che le rivali possono essere Momo, Virtus Villa, Bagnella, Varzese e Cannobiese.

E’ anche Omegna-Cannobio la partita che attira attenzione. I rossoneri (16) arrivano dal pari al 94’ in quel di Villadossola, dopo una partita poco attraente; la Cannobiese (14) da un inaspettato ko interno opera della Quaronese.

La Virtus Villa (16 punti) va a casa di un Carpignano (5) che fatica a far punti. Gli ossolani hanno perso tre punti che parevano già in tasca domenica scorsa contro l’Omegna. Il Carpignano non ha ancora vinto una partita, accumulando solo 5 pareggi.

Dopo la sconfitta di Varzo, il Bagnella (17) riceve il Cameri (10), scivolato in zona play out. La squadra di Sottini non ha che un risultato in schedina: la vittoria.

La Varzese (21) viaggia verso la Valsesia. Giocherà a Quarona (15), formazione reduce dal successo a Cannobio. La truppa di Chiaravallotti però è in salute e la vetta è lì a due punti. I valsesiani hanno raccolto 12 punti fuori casa e solo 3 in casa.

Una delle capoliste, il Momo (23) aspetta il Dormelletto Comignago. La corsa del Feriolo impone al Momo di non rallentare e il Dormelletto ha fatto solo un terzo dei punti che ha, fuori casa.

Trasferta per l’Agrano che gioca a Romagnano. E’ già partita delicata viste le due posizioni di classifica. Novaresi fermi a 10 punti, cusiani ultimi con 4.

Sete di punti anche per l’Esio Verbania (8) che ospiterà il Sizzano (11). Un incontro difficile da pronosticare.