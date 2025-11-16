Feriolo sempre in vetta, crolla l’Esio Verbania

La giornata di campionato di Prima categoria ha regalato indicazioni importanti per le squadre del Verbano Cusio Ossola e del Novarese, in un turno con 19 gol segnati e più di una sorpresa. Prosegue il suo cammino in testa il Feriolo, che espugna Vogogna per 2-1 e consolida il primo posto salendo a 26 punti, grazie alla rimonta firmata Santin (autorete), Di Leva e Balestroni. Continua a restare in quota anche l’Omegna, fermata sul 2-2 dal Cannobiese ma comunque stabile a 17 punti nelle zone nobili della classifica.

Giornata di alto contrasto per le altre squadre ossolane: la Virtus Villadossola incassa un pesantissimo 5-0 sul campo del Carpignano e resta ferma a 16 punti, mentre l’Esio Verbania cade in casa 0-2 contro il Sizzano, peggiorando una situazione già complicata e rimanendo inchiodato a 8 punti in piena zona rossa. Rimandata invece la sfida tra Bagnella e Cameri, con le due squadre ferme rispettivamente a 17 e 10 punti. Stop per maltempo anche per la Varzese.

Per quanto riguarda le formazioni del Novarese, il Momo ottiene un buon pareggio per 1-1 contro il Dormelletto Comignago, salendo a 24 punti e mantenendo il secondo posto alle spalle del Feriolo. Il Romagnano, invece, incappa nell’ennesima giornata negativa, sconfitto in casa 1-2 dall’Agrano, restando a quota 10 vicino alla zona retrocessione.