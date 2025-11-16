Pareggio esterno per la Juve Domo

I Lupetti Bianchi Trino fermano sul 2-2 la Juventus Domo che si conferma comunque al secondo posto ale spalle del Casale. La domenica di campionato è stata amara per le squadre del Verbano Cusio Ossola. Il Piedimulera ha subito un pesantissimo 5-0 sul campo del Città di Casale, restando fermo a 10 punti in piena zona playout. Non è andata meglio all’Ornavassese, travolta 4-0 dal Gattinara e ora a 15 punti, ancora a metà classifica ma reduce da un passaggio a vuoto evidente. Situazione sempre più complicata per il Gravellona San Pietro, sconfitto in casa 3-1 dal Quincinetto Tavagnasco: i gialloblù rimangono ultimi con appena 3 punti, staccati da tutti.

Sul fronte novarese, il quadro è più variegato. L’Union Novara ha pareggiato 2-2 contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, un punto che però non migliora una classifica critica: i granata restano terzultimi a 8 punti. L’Arona, grazie all’1-1 contro il Dufour Varallo, sale a 13 punti, mantenendo una posizione di relativa tranquillità.