Dopo la capolista, per la Juventus Domo l'ostacolo Trino

Non c’è sosta per la Juventus Domo. Affrontato il Città di Casale, la squadra di Nino va a casa dei Lupetti Bianchi Trino. In otto giorni i granata ‘’assaggiano’’ due tra le più quotate squadre del girone di Promozione. Il test Casale è andato bene. Non è arrivata la vittoria, ma la partita ha detto che la formazione ossolana sta bene. Quattro punti sperano le due squadre: 24 i granata e 20 i vercellesi.

Non molto distante il Casale (26) giocherà in casa con un Piedimulera (10) che viaggia a corrente alternata. La capofila casalese non ha assaggiato ancora una sconfitta e gode del miglior reparto difensivo: solo 2 reti incassate in 10 partite. Dopo i ko con Union e Orizzonti Canavese, gli ossolani però non possono permettersi più di perdere terreno.

L’Ornavassese (16) ritrovata va in quel di Gattinara. I neri si guastano gli ultimi successi. I vignaioli hanno un punto in più in classifica (17) ed arrivano da due successi di fila.

Al ‘’Boroli’’ il Gravellona San Pietro riceva il Quincitava. Arancioneri alla ricerca della prima vittoria in campionato e per non restare soli sul fondo. Gli ospiti alternano buoni risultati (vittoria sull’Arona) ad altri negativi (stop in casa contro il Gattinara.

Cliente ostico per un Arona (12) che non fa punti da due turni. Sul lago arriva la Dufour Varallo (20). L’Arona deve tornare a portare a casa punti e già lo aveva fatto collezionando sei turno utili consecutivi. La Dufour non è però un bel cliente e la sua posizione di classifica lo conferma.

La Union Novara vuol fare tris. Dopo la vittoria sul Piedimulera e il pari a Ivrea , i novaresi ospitano il Ceversama, che pure ha problemi di classifica e stazione sul fondo. Un solo punto divide ld due squadre: 8 per i biellese, 7 per i novaresi.

Si giocano Orizzonti-Ivrea; Banchette-Virtus Vercelli.