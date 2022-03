Domodossola e il Ciss Ossola uniti per raccogliere fondi per il popolo ucraino

L’Amministrazione Comunale di Domodossola, in sinergia con il C.I.S.S. Ossola, promuove, con il logo “OSSOLABBRACCIA”, una raccolta fondi in risposta all'emergenza ucraina.

"Gli enti, riuniti nel Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell’Ossola, hanno deciso di unire gli sforzi e coordinarsi per mettere in campo ogni azione possibile a sostegno del popolo ucraino, indirizzando puntualmente le risorse raccolte in base alle necessità che via via emergeranno" spiega il sindaco Lucio Pizzi, che questa mattina ha incontrato sotto al Municipio un gruppo di cittadini ucraini che risiedono a Domo. L'incontro è stato organizzato da Vasyl Matviychuk, il famoso mezzofondista ucraino che da anni vive in città.

Sarà la Fondazione Comunitaria del V.C.O. a raccogliere materialmente i fondi nell’ambito di una rodata partnership già sviluppatasi in occasione di altre iniziative di solidarietà.

"Il Comune di Domodossola ha già messo a disposizione un primo stanziamento di 20.000 euro" sottolinea Pizzi.

Le donazioni possono essere versate tramite piattaforma ForFunding “ Fondo Domodossola Solidale - Emergenza Ucraina”. Non ci sono commissioni per il donatore. L’intero importo donato verrà destinato alla causa.

"Ogni aiuto, anche il più piccolo, sarà importante e servirà a lenire le sofferenze che il popolo dell’Ucraina vive in questo tragico momento, straziato dal bombardamento dei missili russi e con bambini, donne e anziani costretti alla fuga e ammassati alle frontiere" conclude Pizzi.