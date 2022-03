A Formazza prende il via la tre giorni sulla sicurezza

Prendono il via questo fine settimana gli appuntamenti dedicati allo sci alpinismo ma soprattutto alla sicurezza in montagna. Formazza ospita a partire da venerdì 4 marzo una iniziativa promossa dal Soccorso Alpino di Formazza e dalle scuole di sci di fondo e sci alpino. ‘’Sci alpinismo: istruzioni per l’uso ovvero come tornare a casa tutti interi’’ prevede la presenza di esperti. Venerdì s’inizia con una gita prima di mettersi gli sci’; ritrovo alla sala cinema di Ponte con le guide alpine. ‘’Per concludere in bellezza anche la più semplice delle gite non basta far scivolare uno sci davanti all’altro – spiegano gli organizzatori - . Oltre alla preparazione fisica, le condizioni atmosferiche giocano un ruolo importantissimo. Scegliere un percorso adatto alle proprie capacità, controllare e capire le previsioni del tempo e il bollettino valanghe sono ingredienti fondamentali per godersi una bella giornata’’. Gli altri appuntamenti sono in programma il 6 e l’11 marzo.