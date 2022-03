La Provincia coordini gli aiuti umanitari per l'Ucraina, la proposta della Lega Salvini di Verbania

“La Provincia del Vco coordini la macchina degli aiuti umanitari verso gli ucraini”. Lo propone la Lega di Verbania, per voce del capogruppo Michael Immovilli e del consigliere di Palazzo Flaim Giovanni Brigatti, all’indomani dell’approvazione di un ordine del giorno in consiglio comunale in cui si condanna la guerra e si esprime solidarietà all’Ucraina.

“Ritengo che debba essere l’ente Provincia – spiega Brigatti – a gestire questa delicata fase in cui serve dare risposte celeri ai bisogni di chi è in fuga dalle zone di guerra. La Provincia potrebbe dar vita, a sua volta, ad un pool composto da alcuni sindaco del territorio in grado di mettersi subito al lavoro con l’obiettivo di raccogliere i dati relativi alle persone da accogliere e sistemare. In questo modo – conclude il comunicato targato Lega – si eviterebbe di ingenerare confusione”.