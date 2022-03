Sabato, 5 marzo, a Macugnaga, Carnevale Ambrosiano. La Pro Loco di Macugnaga, organizza in piazza a Staffa, dalle ore 12 il Pranzo in Piazza: saranno servite polenta con bruscìtt, salamini e salsiccia in umido con fagioli. Dalle ore 14, animazione per i più piccoli con Truccabimbi e tante chiacchere da gustare in allegria.