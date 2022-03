Prima Categoria, la Crevolese ospita il Fomarco

Crevolese-Fomarco; Virtus Villa-Sanmartinese; Varzese-Comignago; Ornavassese-Momo. Questo dice la 18° di campionato in Prima Categoria.

Un’altra domenica di derby tra Crevolese e Fomarco. La prima reduce dalla sconfitta di misura in casa della capolista Feriolo, la seconda dal pari interno con l’Ornavassese. I ragazzi di Chiaravallotti stanno meglio in classifica ma arrivano da due sconfitte di fila. Il Fomarco da una lunga serie positiva interrotta solo dal Feriolo.

Virtus Villa alla scoperta di sé stessa. Il momento difficile ha fatto scivolare i biancocelesti al quinto posto di classifica e l’ospite, la Sanmartinese, non è tra i più abbordabili. La vittoria manca dal 5 dicembre, col Carpignano.

Semina ma non raccoglie il dovuto la Varzese. Anche domenica ha dominato a Oleggio ma portato via un solo punto. In valle arriva il Comignago. Servono i tre punti…

Infine l’Ornavassese, squadra che si sta ritrovando. Accoglie però il Momo, una delle protagoniste del girone e non saranno 90’ facili.

Classifica: Feriolo 37, Momo 36; Cannobiese 33; Sanmartinese 28; Virtus Villa 27; Crevolese 26; Borgolavezzaro 23; Fomarco 21; Varzese, Ornavassese 20; Trecate, Agrano, Comignago 19, Pro Ghemme 17; Carpignano 15; Oleggio Castello 11.