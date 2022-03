Via Crucis di Quaresima al Monte Calvario

Diversi preti e molti e fedeli di Domodossola e dintorni hanno partecipato ieri alla via Crucis al Sacro Monte Calvario.

"Dopo due anni di pandemia abbiamo ripreso la tradizione antica della via Crucis al Calvario nelle domeniche di Quaresima con il primo appuntamento animato dalle parrocchie dell'Ossola. – ha spiegato il rettore don Michele Botto Steglia - . Un segno di ripresa oltre che di preghiera, per vivere bene il tempo quaresimale. Erano presenti alcuni preti dell'Ossola: un segno di comunione e sinodalità ed anche di fraternità sacerdotale".

Ha guidato la via Crucis don Massimo Bottarel, parroco di Villadossola; durante il cammino i partecipanti hanno pregato per i malati, per le famiglie, per gli anziani per la ripresa dopo la pandemia e in particolare per la pace in Ucraina e nel mondo. Pensiero che lo stesso sacerdote ha ripreso prima della benedizione finale, sottolineando come la pace sia non cedere alle lusinghe del demonio per avere di più, per sentirsi più padroni sugli altri così come ci racconta il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima.

"La gente è stata molto raccolta, attenta e silenziosa anche tra una stazione e l'altra. Questo ha permesso – aggiunge don Botto - una maggior concentrazione sulle meditazioni che venivano proposte dalle varie parrocchie. A conclusione, sul sagrato del Santuario in quanto la chiesa non ha potuto contenere i numerosi fedeli, la benedizione e il canto dell’Inno al Crocifisso".

È abitudine che la prima via Crucis sia aperta dalle parrocchie dell'Ossola, nelle prossime settimane si alterneranno altri gruppi.

La tradizione del cammino devozionale della via Crucis al Calvario è molto antica risale al 1735; la Rivoluzione francese del 1789 impedì la pratica. Con l'arrivo di Antonio Rosmini e la fondazione dell'Istituto della Carità nel 1828 fu proprio grazie ad un prete rosminiano, don Luigi Gentili, venne ripresa questa pratica in particolare nelle domeniche di Quaresima, usanza interrotta soltanto due anni fa a causa della pandemia.

Il 13 marzo la via Crucis sarà animata dalla parrocchia di Calice, il 20 dalle Scuole delle Suore Rosminiane di Verbania, il 27 dalla parrocchia del Beato Rosmini di Milano, il 2 aprile delle Forze dell'Ordine ed il 10 aprile dai giovani. Il ritrovo ai piedi del Calvario è previsto alle 15.