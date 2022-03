Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate dall'Ucraina

La Questura del Verbano Cusio Ossola comunica che i cittadini ucraini e i loro familiari, residenti in Ucraina prima del 24 Febbraio 2022 nonchè gli apolidi e i cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina e i loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 Febbraio 2022 possono richiedere un permesso per la protezione temporanea di durata annuale.

Le istanze, senza alcuna imposta di bollo, possono essere presentate solo direttamente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura, in Corso Nazioni Unite 18 a Verbania.

A tal fine il richiedente, ali' atto della presentazione allo Sportello Immigrazione, dovrà produrre:

4 foto.

Fotocopia del passaporto o altro documento d'identità equipollente.

Dichiarazione di ospitalità e fotocopia del documento d'identità della persona che ospita.

Segnalazione di presenza in originale o in copia solo se già resa davanti ad un ufficio di polizia.

Certificato provvisorio di identità rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica ucraina presente in Italia, se sprovvisto di documenti.

Per i minori di anni 18:

Fotocopia del passaporto o altro documento d'identità equipollente.

Certificato di nascita con paternità e maternità tradotto e asseverato dal Tribunale ordinario.

Certificato provvisorio di identità rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica presente in Italia se sprovvisto di documenti.

Si informa inoltre che le istanze verranno acquisite esclusivamente su appuntamento; pertanto gli utenti dovranno contattare il numero telefonico 3346909661 dedicato esclusivamente alle richiesta determinate dall'emergenza ucraina, nella fascia oraria 9,00-13,00 dal Lunedì al Sabato.

A tale proposito si comunica che lo Sportello Immigrazione dedicato alla suddetta tipologia di permessi di soggiorno, sarà aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 14,30 alle 17,30.