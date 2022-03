''Presidio per la pace'' oggi pomeriggio a Domodossola

Appuntamento oggi pomeriggio alle 16, a Domodossola, per un ‘Presidio per la pace’’. Organizzata dal Comitato per la Pace Vco, la manifestazione vuole richiamare l’attenzione sulla invasione russa in Ucraina, una guerra che sta causando morti e distruzione.

I promotori hanno fissato alcuni punti chiave che vanno ‘’dalla richiesta di ritiro delle truppe russe alla revoca del riconoscimento dell’indipendenza della Repubblica del Donbass; dalla possibilità per le agenzie internazionali e le organizzazioni non governative di avere un passaggio sicuro per portare assistenza; dalla cessazione degli scontri allo stop alla forniture delle armi che non possono portare la pace ma solo acuire il conflitto’’.

Durante il presidio saranno raccolti fondi da consegnare alla comunità ucraina per l’acquisto di medicinali.