Domobianca365 vicina al popolo ucraino: si scia per sostenere le popolazioni colpite dalla guerra

L’intensificarsi del conflitto in Ucraina e il peggioramento delle condizioni di chi ancora vive o cerca di lasciare lo Stato messo sotto assedio dall’attacco dell’esercito russo, impone a tutti noi di attivarsi e di fornire un aiuto concreto alla popolazione civile ucraina, principale vittima di questo assurdo conflitto.

Per questo nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 marzo a Domobanca365 si scierà anche per una giusta causa. Con "Domobianca365 x l’Ucraina" la stazione sciistica domese ha infatti scelto di partecipare all’iniziativa “Ossolabbraccia”, la raccolta fondi promossa dal Comune di Domodossola - in sinergia con gli enti riuniti nel Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola - in risposta all'emergenza ucraina.

“Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa - spiega Paolo Zanghieri, presidente di Domobianca365 - per dare un supporto e un contributo attivo e per sostenere ogni azione possibile in aiuto dell’Ucraina, martoriata da questa guerra che ha messo in ginocchio uno Stato democratico e la sua popolazione civile”.

Nelle due giornate del prossimo fine settimana per ogni skipass venduto a Domobianca365 e per ogni passaggio di abbonamenti stagionali il Gruppo Altair, proprietario della stazione sciistica a soli 15 km da Domodossola, donerà all’iniziativa “Ossolabbraccia” l’importo di 2 euro.

Sarà la Fondazione Comunitaria del V.C.O. a raccogliere materialmente i fondi nell’ambito di una rodata partnership con l’amministrazione Comunale domese. Le donazioni possono anche essere versate, senza commissioni per il donatore, tramite piattaforma ForFunding “Fondo Domodossola Solidale - Emergenza Ucraina”.

Anche nel prossimo fine settimana a Domobianca365 sono aperte le piste Selva Grande, Prel e Prati mentre i più piccoli hanno a disposizione lo skilift Baby e i due tapis roulant. Aperti tre ristori (LuseBar, Baita Motti e SkiBar), noleggio attrezzature e Scuola Sci.