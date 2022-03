Partiti da Domo altri tre pulmini verso l'Ucraina

Sono partiti nella notte altri tre pulmini dall'Ossola per portare aiuti alla popolazione ucraina. Come già la scorsa settimana, il regista dell'operazione è il campione d'atletica Vasyl Matviychuk, ormai trapiantato in Ossola dai tempi del Running Team Co-Ver Mapei.

Tre i pulmini, uno offerto dal Divin Porcello e due pagati dall'Associazione Kenzio Bellotti Odv: trasportano generi alimentari, vestiti, medicinali. E sui pulmini in Polonia saliranno poi per raggiungere il Vco anche donne e bambini, tra cui un neonato di soli cinque giorni con la sua mamma.

Intanto a Omegna sabato mattina è prevista la manifestazione del Comitato per la Pace del Vco: l'appuntamento è alle 10.30 sotto i portici del municipio e in largo Cobianchi. L'invito degli organizzatori è quello di essere presenti in gran numero per dire no alla guerra in Ucraina che ogni giorno sta causando centinaia di vittime innocenti.