La nuova sede del Centro per l'impiego all'ex casa di riposo dell'ospedale

Il Comune di Domodossola concede in comodato gratuito per 25 anni all'Agenzia Piemonte Lavoro della Regione parte dei locali al piano terreno dell'immobile comunale che ospitava l'ex Casa di Riposo dell'ospedale: diverrà la sede del Centro per l'impiego.

I locali saranno sistemati dal Comune grazie ad un finanziamento che l'amministrazione ha ottenuto dalla Regione nell'ambito del programma “Sicuro, Verde e Sociale” , finanziato dal Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzato alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica comunale con interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali.

Nel 2017 era stato stabilito di mantenere l’antenna del Centro per l’impiego di Domodossola nelle more del perfezionamento della convenzione Regione-Provincia e in attesa del definitivo passaggio di competenze dei servizi per l’impiego all’Agenzia Regionale. Nel 2019 l’Agenzia Piemonte Lavoro confermava l’organizzazione territoriale degli uffici dei Centri Impiego con la sede centrale a Omegna e le due antenne di Verbania e Domodossola. Nel 2021 è stato stabilito di mantenere anche per l’anno 2022 l’antenna del Centro per l’impiego di Domodossola nell’attuale sede di Corso Paolo Ferraris.

“L’Agenzia aveva evidenziato delle criticità in merito all’attuale sede del Centro per l’Antenna di Domodossola, di proprietà privata - si legge nella delibera del comune- , segnalando che i locali attualmente utilizzati risultano inadeguati a soddisfare le esigenze funzionali”.

Il Comune di Domodossola aveva presentato la proposta di finanziamento per l’immobile comunale di Via Roggia dei Borghesi, “Ex Casa di Riposo dell’Ospedale S. Biagio”, che era adibito ad alloggi di edilizia sociale, oltre al piano terreno, un tempo adibito uffici. Un edificio di circa mq. 500 ancora da ristrutturare.

La Regione utilizzerà una parte del piano terreno dell’immobile, circa 256 mq di superficie: sarà dato in comodato d’uso gratuito per anni 25. L’Agenzia intende impegnarsi a corrispondere al Comune un finanziamento a copertura del costo complessivo dell’intervento da realizzarsi sugli spazi che saranno in uso all’Agenzia con una cifra massima di 200 mila euro.