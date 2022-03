Distretto dei Laghi, turismo 2022: i Festival Musicali

Il nostro territorio offre anche quest'anno un'estate ricca di appuntamenti dedicati alla musica.

La prima parte di Stresa Festival 2022, dal 16 al 29 luglio, sarà dedicata alla musica jazz mentre il festival di musica classica si terrà dal 20 agosto al 9 settembre. Si tratterà del secondo festival affidato alla direzione artistica del Maestro Mario Brunello e sarà caratterizzato da una forte integrazione con il territorio e la natura.

Anche quest’anno molti tra gli artisti invitati si renderanno disponibili a incontrare il pubblico in ambiti informali, in luoghi di particolare attrattiva turistica e al di fuori dell'evento concertistico. Il focus della programmazione saranno le celebrazioni del centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, con letture, concerti e proiezioni di film da lui diretti. Evento di particolare rilievo ed eccezionalità sarà l’inaugurazione della parte classica del festival con “La Passione Secondo Matteo” di J.S.Bach. Gran parte dei concerti della 61ma edizione saranno tenuti all'aperto, utilizzando la “Catapulta”, il nuovo Palco Acustico progettato dall'architetto Michele De Lucchi e realizzato in esclusiva per il Festival. Il Palco sarà collocato in luoghi naturali e particolarmente suggestivi del territorio del Lago Maggiore e permetterà di ascoltare il suono degli strumenti e le voci senza l’ausilio di amplificazione.

Da giugno a settembre vette, alpeggi e rifugi di montagna dell'alto Piemonte si trasformano in inimitabili palcoscenici open air per concerti ed esibizioni coinvolgenti: è questa la ricetta vincente di Musica in Quota, amatissimo festival che proporrà per la sua sedicesima edizione una dozzina di appuntamenti – tutti a partecipazione gratuita – da metà giugno a inizi settembre (programma e info su www.musicainquota.it).

Si parla anche di eventi itineranti con le iniziative dedicate ai sentieri del “Quadrifoglio” di Ameno (NO): 4 gli appuntamenti durante il 2022 denominati “Le stagioni del Quadrifoglio”, 4 le stagioni dell’anno, quattro i sentieri del Quadrifoglio. Ogni appuntamento proporrà un ricco calendario di eventi gratuiti, tra cui passeggiate guidate alla scoperta delle bellezze naturalistiche ed artistiche, incontri letterari e concerti (info: www.amenoturismo.it).

Torna anche quest’anno il Festival Di Parola in Musica, a cura dell’Orchestra Zebo, Zero Emission Baroque Orchestra. I concerti (4 Narranti e 2 concerti da camera) avranno luogo a Cannero Riviera, Baveno, Stresa, Belgirate dal 24 luglio al 19 agosto. Ingresso gratuito (info e date: www.orchestrazebo.com).

Proseguiamo con il programma 2022 di Un Paese a Sei Corde, una delle più importanti manifestazioni a livello nazionale dedicate alla chitarra acustica. La 17° edizione vedrà confermati alcuni importanti appuntamenti: il “Guitar Master Lago d’Orta” dal 29/8 al 4/9 ad Armeno (NO), “Liutai in Villa” il 9 – 10 – 11/9 ad Ameno e un concerto a Verbania in collaborazione con “Piemonte Jazz Festival”. I concerti – tutti tra giugno e settembre - toccheranno le province di Novara, Vco e Vercelli (info: www.unpaeseaseicorde.it).

Confermato anche il 17° Festival Organistico Internazionale “Sonata Organi”, dal 3 al 24 giugno, con le esibizioni dei seguenti interpreti: venerdì 3 giugno appuntamento con l'organista finlandese Markku Makinen, venerdì 10 giugno con l'organista tedesco Franz Günthner, venerdì 17 giugno con Christian Tarabbia - organista della collegiata di Arona e direttore artistico di “Sonata Organi” - in un concerto di presentazione del disco "The Legacy of Johann Sebastian Bach" e venerdì 24 giugno con l'organista italiana Giulia Biagetti. Tutti gli appuntamenti, gratuiti, si terranno alle ore 21.00 presso la Collegiata di Santa Maria di Arona (www.sonataorgani.it).

Tones on the Stones, evento unico al mondo che da anni impreziosisce il panorama dei festival piemontesi, si consolida all’interno di Tones Teatro Natura, nato dalla conversione di una cava dismessa e divenuto spazio dedicato all’innovazione, alle arti performative, al benessere delle persone, alla formazione e alla conoscenza. Da giugno a settembre si articolerà una stagione composta da spettacoli immersivi, tra cui la prima mondiale di un’Opera Rock firmata da Stewart Copeland, il festival Nextones dedicato alla musica elettronica, alle arti digitali e alla scoperta delle bellezze naturalistiche e il Campo Base Festival per promuovere la cultura della montagna, delle attività outdoor e per approfondire il rapporto tra uomo e natura (www.tonesteatronatura.com).

Inoltre: il Villa Nigra Opera Festival potrebbe tornare presto nello splendido palcoscenico naturale di Villa Nigra (Miasino) (info e aggiornamenti su www.facebook.com/VillaNigraOperaFestival).

Lo storico Ossola Guitar Festival, con concerti gratuiti e itineranti in luglio e agosto è invece attualmente in fase organizzativa (aggiornamenti su www.ossolaguitarfestival.com).