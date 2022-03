La Virtus Villa ospita un Fomarco 'mina vagante'

Stadio Curotti, ore 17,30, si gioca il derby tra Virtus Villa e Fomarco. All’andata i biancocelesti vinsero a Pieve 3 a 1. La Virtus arriva dal ko Di Feriolo, che di fatto dice che la lotta per il primo posto è ormai da scordare. Obiet5tivo per la truppa di Massoni è quindi la zona play off. Il Fomarco sta andando bene, ha collezionato una serie di buoni risultati , L’ultimo è stato il 4-2 rifilato al Trecate domenica scorsa.

Difficile partita per la Crevolese, che riceve il Momo, leader del girone. I ragazzi di Chiaravallotti sanno però vendere cara la pelle e la posizione di classifica degli ossolani lo conferma. Partita da tripla in schedina.

Trasferta nel Novarese per l’Ornavassese. Gioca a Trecate, contro una squadra che non ha ripetuto il buon campionato scorso. E’ una sfida salvezza per la compagine guidata da Adolfo Fusè.

La Varzese, che domenica non ha giocato per il mancato arrivo del direttore di gara, ospita l’Agrano. Le due formazioni sono a metà classifica ma per l’undici di Lipari è doveroso far punti per restare fuori dalla zona calda.

Classifica: Momo 42, Feriolo 41; Cannobiese 36; Sanmartinese 31; Virtus Villa 30; Crevolese 28; Fomarco, Agrano 25; Varzese, Borgolevezzaro 32, Comignago 22; Ornavassese 21; Trecate 20; Carpignano 18; Pro Ghemme 17; Oleggio 11.