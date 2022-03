Vola la Pro Vigezzo... +5 sul Fondotoce

La Pro sfrutta al meglio la giornata di riposo della inseguitrice Fondotoce e piazza tre punti fondamentali per la corsa al primo posto. Si aggiudica un caldo derby ossolano con la Pregliese e vola a +5 sulla seconda.



Il risultato finale di 3-1 non deve trarre in inganno perchè è stata una battaglia. Già all'andata a Druogno la squadra di Mocellini non aveva avuto vita facile contro l'undici di Gianpaolo, che aveva strappato un pareggio 2-2; il ritorno non è stato da meno, a parte però il risultato che questa volta ha sorriso ai vigezzini.

Si è giocato con lanci lunghi e veloci ripartenze, senza troppi fronzoli.

Dopo qualche schermaglia iniziale è la Pro a passare. Balassi su punizione trova lo spiraglio giusto e porta avanti i suoi. La Pregliese rimane in partita e poco dopo trova il pari. Recupero palla a centrocampo e con due passaggi rapidi, Mastroianni si trova nel posto giusto per battere Cantadore.



Fanno seguito due azioni di Ferrari e Rolandi, ma la mira non è perfetta.

Nella ripresa non cambia lo stile della partita e si lotta su tutti i palloni, con lanci lunghi. Proprio su uno di questi la Pro si crea l'occasione del raddoppio. Cavalli viene strattonato in area e per l'arbitro ci sono gli estremi per il penalty. Ferraris si incarica del tiro e non sbaglia.



La Pregliese si butta generosamente in avanti per cercare il gol del pareggio. Cantadore in un paio di occasioni salva i suoi, che continuano a rispondere in contropiede. Su uno di questi Tadina trova lo spiraglio giusto per chiudere i conti.