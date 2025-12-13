La Juventus Domo cerca punti a Gravellona per restare nella scia del Casale

Giornata di sfide ‘fratricide’ tra le formazioni del Vco. L’ultima di andata in Promozione offre Gravellona-Juventus Domo e Piedimulera-Ornavassese. Due partite che arrivano dopo una domenica in cui tutte e quattro hanno raccolto zero punti.

Il Gravellona (3 punti) ospita una Juventus Domo (31) che deve ancora digerire il ko pesante subito dal Gattinara. Un episodio ovviamente, perché il girone di andata dei granata parla da solo. Il Città di Casale è già campione d’inverno, ma la Juventus Domo non vuol mollare e giocarsi tutto nel ritorno. Così anche il Gravellona che pur fanalino di coda ha ancora 16 partite per cercare di recuperare e rientrare almeno nella zona play out.

Respirano aria diversa anche le protagoniste di Piedimulera-Ornavassese. I gialloblu (10 punti) faticano troppo e non fanno punti da sei turni. Un filotto negativo che amareggia lo spogliatoio del Piedimulera. L’Ornavassese (19) sta per chiudere un discreto girone di andata. L’inciampo di domenica preoccupa un po’ ma non toglie i meriti ad una squadra che ha saputo far punti e buon risultati anche in partite difficili.

Partita delicata per la Union Novara. Riceve la Virtus Vercelli (14), che pure naviga in zona play out come i novaresi. Per la Union (10) è l’occasione per avvicinare i vercellesi in classifica e poi puntare sul ritorno per togliersi dai guai.

L’Arona (19) cerca la doppietta. Dopo aver espugnato Trino andrà in campo per chiudere bene l’andata. Ospiterà il Banchette Colleretto (22) che segna molto ma subisce anche tanti gol ed è appena sopra di tre punti in classifica.

Le altre partite: Casale-Ceversama; Gattinara-Lupetti Bianchi Trino; Ivrea-Quincitava; Orizzonti Canavese- Dufour Varallo.