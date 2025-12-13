Spicca Virtus Villa-Varzese nell'ultima di andata in Prima Categoria

Virtus Villa-Varzese caratterizza la 15a di andata in Prima Categoria.

Lo scontro tutto ossolano mette di fronte i virtussini che archibùviano un'andata con buoni risultati e qualche scivolata inattesa: La Varzese invece sta rifiatando dopo un avvio super come da anni non si vedeva. Appaiate in classifica a 23 punti hanno un ruolino di marcia identico, con la Varzese che ha una differenza reti migliore.

Fari puntati anche su Vogogna-Romagnano che hanno rispettivamente 12 e 13 punti. I biancoverdi di Rampi hanno ancora nel palato il dolce sapore della vittoria a Momo. I nuovi arrivati hanno confezionato la vittoria di domenica e ora la squadra spera di chiudere bene l’andata. Il Romagnano ha colto fuori casa solo 6 punti, vincendo però a Carpignano e Quarona.

Sul lago c’è Esio-Cannobiese, che anticipano la giornata. La Guntri - band sta meglio dei neopromossi verbanesi: 19 punti contro 8. L’Esio, al di là dell’episodico exploit contro l’Omegna, fatica ad adattarsi al campionato di Prima che aveva conquistato con pieno merito. La Cannobiese non vince fuori casa da inizio ottobre, quando espugnò Dormelletto.

Anche nel Cusio c’è aria di sfida. La classifica è avara per l’Agrano che stenta e non vice da metà mese, quando passò a Romagnano. L’Omegna stava macinando punti ma si è fermata domenica a Feriolo, terreno dove in tanti hanno subito sconfitte.

Nel Novarese spicca Sizzano-Cameri. L’undici di Paladin naviga a 18 punti, quella di Mantegazza è a 11. Ma i padroni di casa posso dire di aver perso tra le mura amiche solo col Momo.

Delicata appare Bagnella-Momo. I primi hanno cambiato allenatore dopo il ko a Dormelletto. Costata la panchina a Sottini. Il Momo sta ancora leccandosi le ferite del ko interno e la perdita della vetta. Ogni risultato è possibile!

La capolista Feriolo va a Carpignano, dove sono cadute le ossolane Villa e Varzese. Ma la bocca di fuoco a disposizione di Pissardo sembra poco propensa concedere favori. Ha fatto 41 gol in 14 partite, alla media di 2,92 ogni 90 minuti.

Infine Quaronese-Dormelletto. I lacuali viaggiano a mille e hanno appena superato il Bagnella. Entrambe le squadre però perdono raramente. Il Dormelletto ha subito solo 3 ko, la Quaronese 4.